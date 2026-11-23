Mjera stupa na snagu danas, a donesena je na preporuku Odjeljenja za higijensko-epidemiološki nadzor, prenose federalni mediji.

Posjete će i dalje biti omogućene pacijentima hospitalizovanim na Odjeljenju za palijativnu njegu, uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

Zanimljivosti Profesor hemije zbog burme isključen sa konkursa za posao

Kada je riječ o pacijentima teškog opšteg stanja koji su smješteni u jedinicama intenzivne njege, posjeta jednog člana porodice biće moguća uz prethodno odobrenje šefa odjeljenja i obavezno poštovanje svih epidemioloških mjera.

Iz Opšte bolnice obavještavaju građane da lične stvari za pacijente mogu ostaviti na recepciji ulaza za posjete u prizemlju bolnice od 12.00 do 15.00 časova.

Neophodno je da stvari budu označene imenom i prezimenom pacijenta, kao i nazivom odjeljenja na kojem je smješten.

Za pacijente smještene u zgradi bivše garnizonske ambulante, lične stvari mogu se dostaviti u istoj zgradi, takođe u navedenom terminu.

Republika Srpska Prijem kod mitropolita Jefrema, prisustvuju Minić i Dodik

Iz Bolnice navode da su mjere privremenog karaktera, te da će ostati na snazi sve dok to bude zahtijevala epidemiološka situacija, prenosi Srna.