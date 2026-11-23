Autor:ATV redakcija
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Zbog znatnog povećanja broja pacijenata sa težim oblicima akutnih virusnih respiratornih infekcija, Opšta bolnica u Sarajevu uvodi privremenu mjeru potpune zabrane posjeta hospitalizovanim pacijentima.
Mjera stupa na snagu danas, a donesena je na preporuku Odjeljenja za higijensko-epidemiološki nadzor, prenose federalni mediji.
Posjete će i dalje biti omogućene pacijentima hospitalizovanim na Odjeljenju za palijativnu njegu, uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera.
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Kada je riječ o pacijentima teškog opšteg stanja koji su smješteni u jedinicama intenzivne njege, posjeta jednog člana porodice biće moguća uz prethodno odobrenje šefa odjeljenja i obavezno poštovanje svih epidemioloških mjera.
Iz Opšte bolnice obavještavaju građane da lične stvari za pacijente mogu ostaviti na recepciji ulaza za posjete u prizemlju bolnice od 12.00 do 15.00 časova.
Neophodno je da stvari budu označene imenom i prezimenom pacijenta, kao i nazivom odjeljenja na kojem je smješten.
Za pacijente smještene u zgradi bivše garnizonske ambulante, lične stvari mogu se dostaviti u istoj zgradi, takođe u navedenom terminu.
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Iz Bolnice navode da su mjere privremenog karaktera, te da će ostati na snazi sve dok to bude zahtijevala epidemiološka situacija, prenosi Srna.
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