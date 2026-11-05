Zahvaljujući angažovanju radnika, HE Višegrad spremna za proizvodnju

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U HE Višegrad uspješno je odrađen planirani godišnji remont, nakon čega je elektrana ponovo vraćene u pogon. Mašine su prošle sve neophodne testove i provjere, čime je potvrđena njihova ispravnost i spremnost za rad.

"Svi testovi prije vraćanja mašina i stavljanja na raspolaganje su uredno i pozitivno prošli. Tako da su ponovo sve tri mašine na mreži", kaže Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad. Zahvaljujući dobrom radu zaposlenih u HE Višegrad planirani godišnji remont je dobro sproveden, kaže Andrić. Prema njegovim riječima, u HE Višegrad spremno dočekuju količine vode koje Drina donese.

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