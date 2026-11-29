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Foto: ATV

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka od jutros realizuju akciju kodnog naziva "Tragač 2026" u kojoj je do sada uhapšeno više osoba, potvrdila je portparol Sudske policije Republike Srpske Brankica Spasenić.

“Za licima koja su obuhvaćena ovom akcijom izdate su sudske naredbe. Akciji su prethodile višemjesečne planske aktivnosti”, rekla je Spasenić. Akcija je u toku, a više informacija biće poznato u toku dana.

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