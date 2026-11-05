Akcija ”Demidž”: Poznato ko je sproveden u tužilaštvo, za četvoricom se traga

U okviru akcije ”Demidž” PU Banjaluka tužilaštvu je podnijela izvještaj protiv ukupno 18 osoba, osumnjičenih da su se bavili trgovinom narkotika.

Od toga je deset osumnjičenih sprovedeno na saslušanje u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i to: Mladen Samardžija (36) iz Slovenije, Boban Kantar (34), Srđan Velimirović (30), Branko Jeličić (42), Maksimilijan Panić (34), Radomir Popović (30), Miroslav Kalabić (31) svi iz Banjaluke, Siniša Vujinović (55) iz Odžaka, Dejan Gatarić (22) iz Mrkonjić Grada i Stefan Petrović (34) iz Banjaluke.

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”Četiri osobe, koje su obuhvaćene dostavljenim izvještajem, nisu dostupne organima gonjenja. Nakon kriminalističke obrade četiri osumnjičena su pušteni i u nastavku postupka braniće se sa slobode”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Sprovođenje - akcija "Demidž"

Prema nezvaničnim informacija u bjekstvu je Predrag Popović, koji važi za jednog od glavnih osumnjičenih u ovom predmetu.

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U tužilaštvu navode da su svi uhapšeni u okviru istrage koju vodi OJT Banjaluka, a koju su realizovali PU Banjaluka i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

”Istraga se sprovodi zbog sumnje da su od početka 2025. do 4. novembra 2026. godine osumnjičeni neovlašteno radi dalje prodaje kupovali, držali, prenosili i prodavali marihuanu i kokain korisnicima u Banjaluci, Laktašima i na području opštine Odžak”, saopštilo je tužilaštvo.

Iz PU Banjaluka navode da su u okviru akcije ”Demidž” izvršeni pretresi na 20 lokacija.

”Tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 12,5 kilograma marihuane, oko 500 grama bijelog praha nalik kokainu, manja količina hašiša, auotmobil, više digitalnih vaga i mobilnih telefona, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, preko 100.000 KM u kešu, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, saopštila je PU Banjaluka.

Akcija Demidž