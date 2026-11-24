Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske oglasilo se o akciji ”EMISAR” navodeći da je uhapšeno ukupno pet osoba koje se dovode u vezu sa sprečavanjem dokazivanja u slučaju pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića.

Kao što je ATV pisao u akciji su uhapšeni ratni komandant takozvane Armije BiH Naser Orić, nekadašnji narodni poslanik Nikolina Šljivić, Orićević saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Hronika Pogledajte snimak hapšenja Nikoline Šljivić

”Do sada je slobode lišeno pet osoba, a akcija se sprovodi u cilju razbijanja organizovane kriminalne grupe s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela - izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa sprečavanje dokazivanja koje se odnosi na pokušaj teškog ubistva na štetu K.P. početkom avgusta ove godine u Istočnom Novom Sarajevu”, saopštilo je Tužilaštvo Republike Srpske.

Dodaju da pod nadzorom Posebnog odjeljenja za za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog tužilaštva akciju sprovode Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SIPA.

Za Ždralom raspisana međunarodna potjernica

”Vrše se preteresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale, koji je nedostupan organima gonjenja, a za kojim je raspisana međunarodna potjernica”, navode u tužilaštvu.

Hronika Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić

Kako saznaje ATV Orić je osumnjičen da je nakon pucnjave na Pandurevića organizovao izvlačenje Ždrale iz Sarajeva, u čemu su mu direktno pomagali Mustafići.

Krivicu za napad prebacivali na Bartulu

Sumnja se i da je Orić, posredstvom Nikoline Šljivić, stupio u kontakt sa Pandurevićem nudeći veliki iznos novca kako bi promijenio svoj iskaz u istrazi. Kako saznajemo plan je bio da se krivica za napad prebaci na ranijeg uhapšenog Dalibora Bartulu, kako se Ždrale ne bi teretio za pokušaj ubistva. U sve je bio uključen i advokat Siniša Derganc. Pregovori oko promjene krivca su tajno praćeni i snimani od strane istražnih organa, što je i dovelo do hapšenja osumnjičenih.

Hronika Sumnja se da je Bartula vozio Ždralu kada je pucao na Pandurevića

Podsjetimo, Bartula se 9. septembra predao Republičkom tužilaštvu i od tada se nalazi u pritvoru. Prema informacijama iz policije on se sumnjičeni da je vozio Ždralu u trenutku kada je ovaj pucao na Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.