Osnovni sud u Brčkom donio je privremenu mjeru kojom se od G.G. (34) iz Brčkog oduzima 321.825 KM i 4.850 evra za koje se sumnja da predstavljaju protivpravnu imovinsku korist stečenu zelenaštvom i pranjem novca.

Privremena mjera je donesena na prijedlog tužilaštva. Radi se o novcu koji je pronađen u martu 2025. godine tokom realizacije policijske akcije „KEŠ“. Prilikom pretresa stambenog objekta koji je koristio osumnjičeni G.G., istražioci su tada pronašli i privremeno izuzeli pomenuti novac u različitim apoenima, kao i sredstva komunikacije i drugu dokumentaciju.

Iz Tužilaštva pojašnjavaju da je cilj ove sudske mjere, izrečene u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikta BiH, da se osumnjičenom onemogući prikrivanje ili raspolaganje tim novcem do okončanja postupka. Brigu o privremeno oduzetim sredstvima sada preuzima Stručna služba Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Podsjetimo u akciji "Keš" uhapšen je Goran Gavrić (34), njegovu majka i sestra zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili zelenaštvom. Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni su godinama posuđivali novac većem broju osoba, naplaćujući im nezakonitu kamatu. Tačan broj oštećenih, kao i iznos za koji su oštećeni se istražuje.