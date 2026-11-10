Akcija ”Sjena 2”: Predrag Ivanić ponovo uhapšen zbog prevare i krađa

Predrag Ivanić iz Banjaluke ponovo je uhapšen u okviru akcije ”Sjena 2” zbog sumnje da je počinio prevaru i dvije provale u privatne kuće.

Ivanić je zbog istih djela hapšen krajem avgusta u akciji ”Sjena”. Tada mu je određen jednomjesečni pritvor, da bi po isteku tog rješenja bio pušten na slobodu. Sada je ponovo uhapšen u akciji koju su sproveli PS Laktaši i PS Lazarevo.

Pričinjena šteta procijenjena na 3.200 KM

”P.I. se sumnjiči da je krivična djela počinilo tokom novembra ove godine, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. Osumnjičeni je iskoristio stariju životnu dob jedne Banjalučanke koju je lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu, te nepažnju dva vlasnika porodičnih kuća na području Laktaša iz čijih je objekata otuđio mobilni telefon, motornu pilu i kofer sa alatom. Ukupna šteta pričinjena tim krivičnim djelima iznosi oko 3.200 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

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Dodaju da su prilikom hapšenja kod osumnjičenog oduzeti predmeti koji su ukradeni u provalama i biće vraćeni vlasnicima.

Od početka godine osumnjičen za 15 krivičnih djela

Predrag Ivanić policiji je poznat kao višestruki prestupnik. Samo je ove godine doveden u vezu sa 15 krivičnih djela. Zbog krađa je osuđivan 2017, 2021, 2024. i 2025. godine.

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Iz policije je ranije saopšteno da su žrtve njegovih prevara najčešće stare ili bolesne osobe koje je izmišljenim pričama dovodio u zabludu. Tako je bio i sada kad je Banjalučanki tvrdio da joj je sin povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, te je od nje uzeo novac za njegovo navodno liječenje.