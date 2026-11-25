U akciji bijeljinske policije, u kojoj je zaplijenjeno 1,87 kilograma droge, uhapšen je anestetičar Bolnice ”Sveti Vračevi” Vladimir S. iz Bijeljine, saznaje ATV.

On je uhapšen zajedno sa sugrađanom B.I. nakon što je policija u pretresu automobila i kuće osumnjičenih otkrila 1,7 kilograma marihuane i dva paketa sa 174 grama bijelog praha nalik kokainu.

Pronađena droga u Bijeljini Ustupljena fotografija

”V.S. i B.I. iz Bijeljine uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Po naredbi suda izvršen je pretres automobila, kao i prostorija koje koriste osumnjičeni pri čemu je pronađeno i privremeno oduzeto više PVC pakovanja marihuane, ukupne mase oko 1.700 grama, dva paketa sa 174 grama praha nalik na kokain, tri digitalne vage, dvije mašine za vakumiranje, više manjih kesica sa bijelim prahom nalik kokainu i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, naveli su u PU Bijeljina.

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se osumnjičeni predaju u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje.