Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u naselju Buća Potok u Sarajevu automobil je udario pješaka.
Ova informacija potvrđena je za Kliks iz Operativnog centra MUP-a KS.
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Kako su rekli, u nesreći je pješak zadobio povrede zbog kojih je prevezen na ukazivanje pomoći na Klinički centar. Za sada stepen povreda nije poznat.
Saobraćaj se u ulici Adema Buće, kod Doma zdravlja, odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.
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