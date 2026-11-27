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Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u naselju Buća Potok u Sarajevu automobil je udario pješaka.

Ova informacija potvrđena je za Kliks iz Operativnog centra MUP-a KS. Srbija Muškarac poginuo u sudaru voza i automobila Kako su rekli, u nesreći je pješak zadobio povrede zbog kojih je prevezen na ukazivanje pomoći na Klinički centar. Za sada stepen povreda nije poznat. Saobraćaj se u ulici Adema Buće, kod Doma zdravlja, odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.

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