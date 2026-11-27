Banjalučanin N.B. uhapšen je juče zbog sumnje da je jednoj ženi nanio povrede nakon svađe u saobraćaju.

On se sumnjiči za krivična djela "Teška tjelesna povreda" i "Nepružanje pomoći".

Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je do incidenta došlo oko 9.15 sati kada je, kako se sumnja, N.B, poslije nesuglasica u saobraćaju nasrnuo na ženu i povrijedio je.

"O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o navedenim krivičnim djelima", kažu u banjalučkoj policiji.