Autor:Stevan Lulić
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Banjalučanin N.B. uhapšen je juče zbog sumnje da je jednoj ženi nanio povrede nakon svađe u saobraćaju.
On se sumnjiči za krivična djela "Teška tjelesna povreda" i "Nepružanje pomoći".
Iz Policijske uprave Banjaluka navode da je do incidenta došlo oko 9.15 sati kada je, kako se sumnja, N.B, poslije nesuglasica u saobraćaju nasrnuo na ženu i povrijedio je.
"O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o navedenim krivičnim djelima", kažu u banjalučkoj policiji.
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