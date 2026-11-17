Slovenac Dorijan Kukolaj (20) iz Kranja optužen je za prevaru Đ.S. klijenta ”NLB banke” iz Banjaluke kome je sa privatnog i poslovnog računa ”skinuo” 20.119 maraka.

Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci koje Kukolaju na teret stavlja da je počinio krivično djelo prevare. Sumnja se da je u svemu učestvovao i T.B. koji je u bjekstvu i protiv njega se vodi odvojen krivičnih postupak.

U bjekstvu jedan od osumnjičenih

Prevara je izvršena početkom jula i to preko lažnih SMS poruka kojima se poziva na ažuriranje aplikacije za mobilno bankarstvo, na koje su upozoravao MUP Republike Srpske, ali gotovo sve banke u BiH.

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Prema optužnici prevaranti su 2. jula Đ.S. poslali SMS poruku koja je izgledala kao da ju je poslala banka. U poruci je pisalo: ”Potrebno je ažuriranje mobilnog bankarstva do 3. jula 2026. godine. U suprotnom pristup aplikaciji će biti onemogućen. Uz poruku je dostavljen i link ”nlb-klik-rs.info” koji je vodio na lažnu internet stranicu, izrađenu tako da izgledom i sadržajem odgovara internet stranici ”NLB banke”.

Link vodio na lažnu adresu za ažuriranje

”Takvom SMS porukom Đ.S. je doveden u zabludu, jer je mislio da mu se obraća banka i da klikom na link pristupa autentičnoj internet stranici banke, radi ažuriranja aplikacije mobilnog bankarstva”, navodi se u optužnici.

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Dodaje se da je Đ.S. pratio dalja uputstva, te je unio podatke svoje bankovne i biznis kartice firme, čiji je vlasnik. Tako dobijene podatke optuženi Kukolaj je zajedno sa T.B. iskoristio kako bi bez znanja i saglasnosti Đ.S. aktivirali njegovu karticu u digitalnom novčaniku ”Google pay” na mobilnom telefonu ”Xiaomi Redmi”.

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Potom su, svjesni da pristupaju tuđem računu, u više navrata u Zagrebu kupovali robu u raznim trgovinama pribavivši imovinsku korist u iznosu od 9.264 evra. Nakon toga su došli u Banjaluku i na bankomatima su podigli još 2.000 KM. Time su stekli protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.119 KM i to na štetu ”NLB banke” koja je u potpunosti obeštetila Đ.S.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci. Ukoliko se dokaže krivica osumnjičenom Dorijanu Kukolaju prijeti zatvorska kazna od jedne do pet godina.