Banjalučka policija podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu protiv S.P. iz Prnjavora zbog sumnje da je počinio dva krivična djela kojim je stekao protivpravnu imovinsku korist.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka podnijeli su juče, 19. novembra, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv pravnog lica i lica S.P. iz Prnjavora, vlasnika i odgovornog lica navedenog pravnog lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela „Prevara u privrednom poslovanju“ i „Izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića“", navode iz PU Banjaluka i dodaju:

"Lice S.P. sumnjiči se da je 16. juna 2023. godine, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, sa drugim pravnim licem zaključilo ugovor o izvođenju radova, na ime čega je steklo stan u izgradnji vrijedan 144.450 KM.

Navedeni stan je potom prodalo trećem licu, a ugovorene radove nije izvršilo, da bi 04. marta 2025. godine sa oštećenim pravnim licem zaključilo ugovor o pristupanju dugu i kao obezbjeđenje izdalo tri mjenice bez protesta, iako je znalo da su računi blokirani i bez priliva sredstava.

Lažnim prikazivanjem činjenica da će radove završiti, lice S.P. je oštećeno pravno lice držalo u zabludi, čime je sebi i pravnom licu pribavilo protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 144.450 KM", navode iz policije.