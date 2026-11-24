Autor:ATV redakcija
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Na kružnom toku kod Tulipana u Banjaluci jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil, što je izazvalo velike zastoje u ovom dijelu grada.
Prema prizorima sa lica mjesta, u nezgodi su učestvovali kamion i putnički automobil, koji su nakon sudara ostali zaustavljeni u samom kružnom toku i zauzeli dio kolovoza, prenosi "BL portal".
Učesnici nezgode izašli su iz vozila i nalaze se na mjestu događaja, gdje se čeka dolazak policije kako bi bio obavljen uviđaj.
Zbog zastoja u jutarnjem špicu na prilazima kružnom toku formirale su se duge kolone automobila u više traka, pa se saobraćaj odvija otežano i znatno usporeno.
Vozačima koji se kreću ovim pravcem savjetuje se dodatni oprez i strpljenje do okončanja uviđaja i uklanjanja vozila sa saobraćajnice.
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