Na kružnom toku kod Tulipana u Banjaluci jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo i putnički automobil, što je izazvalo velike zastoje u ovom dijelu grada.

​Prema prizorima sa lica mjesta, u nezgodi su učestvovali kamion i putnički automobil, koji su nakon sudara ostali zaustavljeni u samom kružnom toku i zauzeli dio kolovoza, prenosi "BL portal".

Učesnici nezgode izašli su iz vozila i nalaze se na mjestu događaja, gdje se čeka dolazak policije kako bi bio obavljen uviđaj.

​Zbog zastoja u jutarnjem špicu na prilazima kružnom toku formirale su se duge kolone automobila u više traka, pa se saobraćaj odvija otežano i znatno usporeno.

Vozačima koji se kreću ovim pravcem savjetuje se dodatni oprez i strpljenje do okončanja uviđaja i uklanjanja vozila sa saobraćajnice.