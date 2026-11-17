Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Almira Handžića (43) iz Sarajeva zbog razbojništva nad 90-godišnjom S.M. koju je napao u Foči i iščupao joj zlatne minđuše iz ušiju!
Bijedni i kukavički napad počinjen je 22. oktobra ispred zgrade u centru Foče. U optužnici se navodi da je Handžić pratio staricu do zgrade u ulici Kralja Petra. Kada je ušla u haustor, prišao joj je sa leđa.
”Rukama je uhvatio za zlatne minđuše koje su se nalazile na ušima S.M. i snažnim pokretom ih iščupao. Oštećenu je oblila krv, jer je došlo do rascjepa obje ušne resnice duge oko jedan centimetar, koje su joj hirurški ušivene u Univerzitetskoj bolnici Foča”, navodi se u optužnici.
Sa ukradenim minđušama Handžić je trčeći pobjegao iz haustora. Zatim je otišao do zlatare ”Rubin” u Foči i ukradene minđuše prodao vlasniku B.Č. za 250 KM.
Handžić je ubrzo identifikovan i uhapšen. Na prijedlog tužilaštva određen mu je jednomjesečni pritvor. Uz optužnicu, koju je potvrdio Osnovni sud u Foči, tužilaštvo je predložilo da mu se pritvor produži zbog bojazni od ponavljanja krivičnog djela.
Almir Handžić godinama prolazi kroz policijske evidencije kao bestidni razbojnik sklon drskim napadima na žene. To najbolje znaju istražioci MUP-a Kantona Sarajevo koji su ga više puta hapsili. Posljednji put zbog sumnje da je 2. juna, kao u Foči, napao ženu u sarajevskom naselju Dobrinja i iz ušiju joj istrgao zlatne minđuše.
U javnosti se pojavio i snimak napada, koji je zgrozio čitavu BiH. Snimak je izazvao oštre reakcije javnosti, koja je tražila najstrože kažnjavanje razbojnika. Handžić je uhapšen 14 dana nakon napada i određen mu je jednomjesečni pritvor. U međuvremenu je pušten na slobodu…
Inače, Handžić je uhapšen i u julu 2022. godine zbog sumnje da je napao ženu u Sarajevu. Žrtvi je tada istrgnut lančić s vrata, usljed čega je pala i slomila kuk.
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