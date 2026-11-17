Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Almira Handžića (43) iz Sarajeva zbog razbojništva nad 90-godišnjom S.M. koju je napao u Foči i iščupao joj zlatne minđuše iz ušiju!

Bijedni i kukavički napad počinjen je 22. oktobra ispred zgrade u centru Foče. U optužnici se navodi da je Handžić pratio staricu do zgrade u ulici Kralja Petra. Kada je ušla u haustor, prišao joj je sa leđa.

”Rukama je uhvatio za zlatne minđuše koje su se nalazile na ušima S.M. i snažnim pokretom ih iščupao. Oštećenu je oblila krv, jer je došlo do rascjepa obje ušne resnice duge oko jedan centimetar, koje su joj hirurški ušivene u Univerzitetskoj bolnici Foča”, navodi se u optužnici.

Minđuše prodao u zlatari za 250 KM

Sa ukradenim minđušama Handžić je trčeći pobjegao iz haustora. Zatim je otišao do zlatare ”Rubin” u Foči i ukradene minđuše prodao vlasniku B.Č. za 250 KM.

Handžić je ubrzo identifikovan i uhapšen. Na prijedlog tužilaštva određen mu je jednomjesečni pritvor. Uz optužnicu, koju je potvrdio Osnovni sud u Foči, tužilaštvo je predložilo da mu se pritvor produži zbog bojazni od ponavljanja krivičnog djela.

Almir Handžić Skrinšot/Crnahronika

Snimljen kako napada ženu u Sarajevu

Almir Handžić godinama prolazi kroz policijske evidencije kao bestidni razbojnik sklon drskim napadima na žene. To najbolje znaju istražioci MUP-a Kantona Sarajevo koji su ga više puta hapsili. Posljednji put zbog sumnje da je 2. juna, kao u Foči, napao ženu u sarajevskom naselju Dobrinja i iz ušiju joj istrgao zlatne minđuše.

U javnosti se pojavio i snimak napada, koji je zgrozio čitavu BiH. Snimak je izazvao oštre reakcije javnosti, koja je tražila najstrože kažnjavanje razbojnika. Handžić je uhapšen 14 dana nakon napada i određen mu je jednomjesečni pritvor. U međuvremenu je pušten na slobodu…

Žrtva pala i slomila kuk

Inače, Handžić je uhapšen i u julu 2022. godine zbog sumnje da je napao ženu u Sarajevu. Žrtvi je tada istrgnut lančić s vrata, usljed čega je pala i slomila kuk.