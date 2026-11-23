Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor braći Luki i Stefanu Šiljegoviću, inače džudo reprezentativcu BiH, zbog pokušaja iznude novca od S.C.

Kako je saopštio sud pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili sakrivanjem dokaza, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Napad se dogodio 18. novembra ispred kuće oštećenog S.C. u Istočnoj Ilidži. Osumnjičenim Šiljegovićima se na teret stavlja da su prvo verbalno, a potom i fizički napali S.G. koga je Stefan pištoljem udario u glavu. Nakon napada žrtvi je ukazana pomoć u Bolnici ”Srbija” u Istočnom Sarajevu.

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Stefan Šiljegović je u žižu javnosti dospio prošle sedmice nakon što je u akciji ”Krug” uhapšena njegova sestra Jelena Mičić, inače inspektorka SIPA, zbog sumnje da je odavala povjerljive informacije iz policijskih istraga koje su dolazile do osoba koje su njima bile obuhvaćene.

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Prema navodima Tužilaštva BiH informacije je otkrila svom bratu Stefanu, koji je potom preko aplikacije ”Skaj” upozorio Milana Radonju da se protiv njega formira predmet zbog dilovanja droge. Za razliku od braće Šiljegović Mičićeva je puštena na slobodu nakon što je Sud BiH odbio tužilački prijedlog za pritvor te joj izrekao mjere zabrane.