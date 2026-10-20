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Četiri osobe uhapšene u Laktašima: Pucali u vazduh, metak pogodio auto u dvorištu kuće

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20.10.2026 10:53

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Četiri lica iz Laktaša uhapšena su nakon što su pucali iz vatrenog oružja, a jedan od ispaljenih metaka oštetio je automobil parkiran u dvorištu porodične kuće, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Kako je saopšteno iz policije, sve je prijavio muškarac iz Srbije koji je i vidio oštećenje na svom autu.

"Policijskoj stanici Laktaši juče oko 10.15 časova muškarac iz Srbije prijavio je da je uočio oštećenja na svom putničkom vozilu koje je bilo parkirano u dvorištu porodične kuće na području Laktaša. Operativnim radom i izvršenim uviđajem utvrđeno je da su lica N.K., N.K., J.N. i B.L., svi iz Laktaša, 18. oktobra u večernjim časovima pucala iz vatrenog oružja u nepoznatom pravcu, kojom prilikom su od ispaljenog projektila nastala oštećenja na vozilu. Lica N.K., N.K., J.N. i B.L. lišena su slobode i od njih su, uz potvrdu, oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, između ostalog i poluautomatska i automatska puška", navode iz policije.

Na licu mjesta pronađene su i izuzete čaure i meci, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

"Policijski službenici Policijske stanice Laktaši preduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela „Izazivanje opšte opasnosti“, „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“ i „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", navode iz policije.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o navedenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

Policija

Laktaši

Pucnjava

hapšenje

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