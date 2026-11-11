Logo

Detalji akcije ”Vrtlog”: Uhapšeno 15 osumnjičenih, oduzeto oko 100 kilograma droge

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
11.11.2026 14:05

Komentari:

0
Akcija Vrtlog
Foto: FUP

U akciji ”Vrtlog” Federalna uprava policije i MUP Zeničko-dobojskog kantona uhapsili su 15 osoba i oduzeli oko 100 kilograma droge i 83 litra amfetaminskog ulja, saopštio je FUP.

Akcija je sprovedena jutros po nalogu POSKOK-a Federalnog tužilaštva, a usmjerena je na suzbijanje organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa drogama i pranja novca.

”Tokom realizacije akcije ”Vrtlog” uhapšeno je 15 osoba sa područja Sarajeva i Zenice zbog sumnje da su počinili krivična djela organizovani kriminal, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca”, saopštio je FUP.

U okviru akcije izvršeni pretreseni su osumnjičeni, stambeni i pomoćni objekti koje su koristili, kao i vozila.

667bc641a67be ФУП

Hronika

Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

”U akciji je pronađeno i privremeno oduzeto oko 58 kilograma kanabisa, oko 39 kilograma amfetamina, kao i 83 litra amfetaminskog ulja, za koje se procjenjuje da bi se daljnjom preradom moglo iskoristiti za proizvodnju između 600 i 700 kilograma amfetamina”, navodi se u saopštenju FUP-a.

акција Вртлог 2
akcija Vrtlog 2
FUP

Dodaju da je akcija sprovedena na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Republike Srpske, pod nadzorom POSKOK-a, a na osnovu naredbi Vrhovnog suda Federacije BiH.

Ненад Нешић

BiH

Nešić: ”Čajić nije moj vozač, bio mi je u pratnji dok je radio u DKPT-u”

”Pored navedenog, pronađeno je i privremeno oduzeto više komada vatrenog oružja – pištolja, veći broj mobilnih telefona, oprema za vaganje i pakovanje opojne droge, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela”, navode u FUP-u.

Osumnjičeni biti sprovedeni u FUP na kriminalističku obradu nakon čega će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predate u nadležnost POSKOK-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Vrtlog

akcija policije

hapšenja

trgovina drogom

organizovani kriminal

Darko Čajić

Komentari (0)

Više iz rubrike

oduzet duvan

Hronika

Prnjavorska policija oduzela 29 kilograma duvana

2 h

0
Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

Hronika

Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

3 h

4
Teška saobraćajka u BiH: Škodom udario pješaka

Hronika

Teška saobraćajka u BiH: Škodom udario pješaka

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Starac (77) iz Prijedora osumnjičen za silovanje sugrađanke!

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima