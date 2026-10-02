Detalji teške nesreće: Poginuo pješak, saobraćaj obustavljen zbog uviđaja

Na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo, u mjestu Đurđevik na području Živinica, jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradao pješak.

Kako je potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 6:05 sati, a u njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, muška osoba starije životne dobi.

Pješak je usljed zadobijenih povreda smrtno stradao, a o nesreći je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja.

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Uviđaj će obaviti policijski službenici Policijske uprave Živinice, a zbog njega je saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta trenutno obustavljen te se odvija alternativnim pravcima.

Više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće biće poznato nakon okončanja uviđaja.

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