Jedna žena poginula je, dok je 14 osoba povrijeđeno u tragičnom sudaru auta i autobusa u blizini Brčkog.

Nesreća se dogodila u subotu, 21. novembra, oko 19:00 sati, na izlazu iz Dubrava prema Ceriku. Prema informacijama očevidaca, smrtno je stradala žena koja se nalazila u putničkom automobilu, piše "RTV Slon".

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Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe policije i hitne medicinske pomoći, a zbog težine nesreće saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen.

Među 14 povrijeđenih jedna osoba zadobila teške povrede

Iz Zdravstvenog centra Brčko saopšteni su novi podaci o zdravstvenom stanju osoba povrijeđenih u sudaru.

Portparol ove zdravstvene ustanove Salih Ibrahimbegović potvrdio je da je medicinska pomoć pružena za 14 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, dok je preostalih 13 lakše povrijeđeno.

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Prema informacijama sa mjesta nesreće, u zbrinjavanju povrijeđenih učestvovalo je sedam sanitetskih vozila. Povrijeđeni putnici iz autobusa prevezeni su u Zdravstveni centar Brčko, gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu događaja, uz prisustvo dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate, a uzrok nesreće biće utvrđivan tokom daljnje istrage.

Identitet smrtno stradale osobe nije zvanično objavljen.