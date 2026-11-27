Banjalučka policija traga za nepoznatim mlađim muškarcem koji je 23. novembra usred dana fizički napao dijete u haustoru stambene zgrade u Banjaluci.

Kako nam je potvrđeno iz više izvora, napad se dogodio oko 13.20 a riječ je o djetetu koje pohađa niži razred osnovne škole i ukazana mu je ljekarska pomoć.

Prema informacijama izvora "Nezavisnih novina" dijete je najvjerovatnije samo prolazilo kroz haustor kada ga je napao mlađi muškarac.

Policija razgovarala sa stanarima i pregledala kamere

Naš izvor navodi da je navodno dijete prvo napadnuto verbalno a zatim i fizički.

"Policija je dolazila i raspitivala se kod stanara zgrade o tome da li su vidjeli ili čuli nešto u haustoru. Nisu detaljisali jer su tražili nekog. Dijete koje je napadnuto je najvjerovatnije prolazilo samo kroz haustor kada ga je, kako smo čuli, usred dana napao dječak ili mladić. Prvo je to bilo verbalno, a zatim i fizički. Povrijeđeno dijete je pregledao ljekar, a navodno je udareno u predjelu lica“, rekao je izvor za "Nezavisne novine".

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Nakon napada policijski službenici su pregledali i snimke kamera video-nadzora u zgradi.

Šta kažu iz policije?

Kako je "Nezavisnim novinama" potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka, Policijskoj stanici Banjaluka Centar 23. novembra prijavljeno je da je istog dana oko 13.20 nepoznato muško lice mlađe životne dobi fizički napalo maloljetno lice u Banjaluci.

Iz Policijske uprave Banjaluka naveli su da preduzimaju neophodne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog događaja i identifikovanja nepoznatog lica.