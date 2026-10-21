Đerisilu i Bešireviću osam i po godina zatvora za trgovinu drogom, Dubrovčanin oslobođen

Autor:ATV redakcija
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Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Đerisila (29) iz tog grada na pet godina zatvora i Almira Beširevića (40) iz Ravnog na tri i po godine zatvora zbog trgovine drogom.
Istom presudom optužbe je oslobođen R.P. (47) iz Dubrovnika.
Kako navode u Okružnom sudu Đerisilo i Beširević su oglašeni krivim da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.
”U izrečene kazne zatvora optuženima je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru”, navodi se u saopštenju suda.
Trojica optuženih uhapšeni su sredinom decembra prošle godine. Prilikom hapšenja policija je kod njih pronašla i oduzela 472 grama spida i 3,5 grama kokaina.
Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
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