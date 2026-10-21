Đerisilu i Bešireviću osam i po godina zatvora za trgovinu drogom, Dubrovčanin oslobođen

Okružni sud u Trebinju osudio je Nikolu Đerisila (29) iz tog grada na pet godina zatvora i Almira Beširevića (40) iz Ravnog na tri i po godine zatvora zbog trgovine drogom.

Istom presudom optužbe je oslobođen R.P. (47) iz Dubrovnika.

Kako navode u Okružnom sudu Đerisilo i Beširević su oglašeni krivim da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

”U izrečene kazne zatvora optuženima je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru”, navodi se u saopštenju suda.

Trojica optuženih uhapšeni su sredinom decembra prošle godine. Prilikom hapšenja policija je kod njih pronašla i oduzela 472 grama spida i 3,5 grama kokaina.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.