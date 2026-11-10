Drama u osnovnoj školi: Dječak povrijeđen kada su dva učenika nasrnula na njega i udarali ga?

Dječak je juče povrijeđen u jednoj osnovnoj školi u sarajevskom naselju Dobrinja, kada su na njega nasrnula dva učenika.

Prava drama odvijala se na velikom odmoru oko 15:05 sati. Kako saznaje ''Avaz'', đaci su izašli u dvorište na odmor, a incident se odvijao iza zgrade škole. Uslijedila je tuča.

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Prema saznanjima pomenutog portala, jedan od dječaka koji je nasrnuo na drugog je deveti razred osnovne škole.

Navodno je dječak koji je napadnut izazivao ovog drugog. Kako "Avaz" saznaje, na lice mjesta jučer su izašli policijski službenici kao i služba Hitne pomoći.

Nezvanično, dječaku je krvarila glava od udaraca. Ipak, ovi navodi se ne mogu potvrditi.

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Dok se drama odvijala i dok je vozilo Hitne pomoći bilo u dvorištu, nastavnik fizičkog vaspitanja trčao je kroz hodnik i molio medicinske tehničare da se vrate ili da pošalju drugo vozilo, jer je baš u tom momentu jednoj djevojčici "iskočilo" koljeno.