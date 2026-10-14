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Drogu prodavali informatoru, osuđeni na sedam godina zatvora

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14.10.2026 11:25

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Дрогу продавали информатору, осуђени на седам година затвора

Okružni sud u Doboju osudio je Elmedina Pekeza (30) iz Dervente i Ševaliju Hojnića (30) iz Gradačca na po tri i po godine zatvora zbog dilovanja droge.

Obojica su oglašeni krivim za krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

Prema optužnici Pekez i Hojnić su od 11. marta do 13. maja ove godine zajedno i po prethodnom dogovoru prenosili, posredovali, nudili na prodaju i prodavali spid i marihuanu na području Dervente, kao i na putnoj relaciji Modriča – Gradačac. U više navrata drogu su prodali informatoru Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), koji je imao kodni naziv ”Rođo”. U zavisnosti od količine drogu su prodavali za iznose od 300 do 600 KM.

U izrečenu kaznu optuženima je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 13. maja kada su uhapšeni. Nakon presude pritvor im je produžen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.

”Pritvor može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi. Optuženi su oslobođeni od plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

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Elmedin Pekez

Ševalija Hojnić

presuda

Okružni sud Doboj

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