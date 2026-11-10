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Dva učenika napala dječaka: Policija otkrila šta se dogodilo u sarajevskoj osnovnoj školi

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АТВ редакција
10.11.2026 09:28

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Automobil policije FBiH
Foto: ATV BL

Učenik je zadobio povrede u osnovnoj školi juče u sarajevskom naselju Dobrinja kada su na njega nasrnula druga dva učenika.

Kako je zvanično potvrđeno iz Uprave policije MUP-a KS, ovaj događaj se desio u OŠ "Skender Kulenović".

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"Oko 16 sati, direktorica OŠ "Skender Kulenović" je pozvala policiju, obavijestivši da su tokom velikog odmora, dva učenika napala jednog učenika, te mu fizičkom snagom nanijeli povrede, zbog čega su pozvali Hitnu pomoć. Policijski službenici su izašli na teren, obavljen je uviđaj, a napadnutom učeniku je na KCUS konstatovana laka tjelesna povreda", potvrdila je za "Avaz" portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Nasilničko ponašanje, dodala je Novalić.

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Sarajevo

osnovna škola

MUP Kanton Sarajevo

fizički napad

Tuča

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