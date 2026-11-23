Prava drama odvijala se u noći s petka na subotu na ulicama Sarajeva, kada se 21-godišnji vozač automobila Folksfagen inicijala A.P. oglušio na naredbe policije da zaustavi vozilo, nakon čega je izazvao saobraćajnu nesreću i pobjegao s mjesta događaja.

Policijski službenici pronašli su ga 21. novembra u 1:20 sati u ulici Zahira Panjete, na području općine Novo Sarajevo. Utvrđeno je da je prethodno kršio saobraćajne propise na području opština Centar i Stari Grad, a potom u Novom Gradu prouzrokovao saobraćajnu nezgodu i udaljio se.

Provjerama je ustanovljeno da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja, koji je automobilom upravljao prije sticanja prava na vožnju. Testiranjem je kod njega utvrđeno i prisustvo opojnih droga u organizmu.

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Posebno zabrinjava podatak da ovaj 21-godišnjak u evidenciji neplaćenih novčanih kazni ima dug od čak 4.300 KM.

Policija mu je privremeno oduzela automobil, a Općinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Policijski službenici pronašli su ga 21. novembra u 1:20 sati u ulici Zahira Panjete, na području opštine Novo Sarajevo. Utvrđeno je da je prethodno kršio saobraćajne propise na području opština Centar i Stari Grad, a potom u Novom Gradu prouzrokovao saobraćajnu nezgodu i udaljio se.

Provjerama je ustanovljeno da je riječ o višestrukom povratniku u činjenju saobraćajnih prekršaja, koji je automobilom upravljao prije sticanja prava na vožnju. Testiranjem je kod njega utvrđeno i prisustvo opojnih droga u organizmu.

Posebno zabrinjava podatak da ovaj 21-godišnjak u evidenciji neplaćenih novčanih kazni ima dug od čak 4.300 KM.

Policija mu je privremeno oduzela automobil, a Općinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz oblasti saobraćaja, piše RadioSarajevo.