Policijski službenici Policijske stanice Vlasenica uhapsili su lice inicijala M.M. iz Vlasenice zbog sumnje da je počinilo krivično djelo tjelesna povreda.

Kako je saopšteno iz policije, slučaj je prijavljen 16. novembra oko 22.10 časova, kada se policijskoj stanici obratilo lice inicijala N.M. i prijavilo da ga je M.M. fizički napao u ugostiteljskom objektu u Vlasenici.

Tom prilikom N.M. je zadobio tjelesne povrede, zbog kojih se javio u Dom zdravlja Vlasenica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a u toku je rad na dokumentovanju predmeta, saopšteno je iz PU Zvornik.