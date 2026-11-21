Goranu Hubijaru (52) iz Brčkog određen je jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio kvalifikovani oblik krivičnog djela “Razbojništvo”.

Na prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH odredio je pritvor Hubijaru zbog opasnosti od njegovog bjekstva i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi, ukoliko bude boravio na slobodi, mogao ponoviti krivično djelo. Za to krivično djelo se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna.

Podsjetimo, u večernjim satima dana 17. novembra 2026. godine u mjestu Boće kod Katoličke crkve i župnog dvora dogodio se napad na katoličkog sveštenika don Filipa Maršića, kada je maskirani napadač, tražeći novac od sveštenika, više puta ga ubo nožem u predjelu prsa i ruku, usljed čega je zadobio teške tjelesne povrede i zbrinut je u JZU "Zdravstveni centar" Brčko.

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U operativnoj akciji koja je uslijedila, Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH u roku manjem od 48 sati od izvršenja krivičnog djela uspjela identifikovati uhapsiti osobu za koju postoji osnovana sumnja da je učinila ovo teško krivično djelo.

Pretresom prostorija koje je koristio osumnjičeni Goran Hubijar pronađeni su predmeti koji potiču iz ovog krivičnog djela i odjeća s tragovima koji svojim izgledom asociraju na krv.

U toku kriminalističke obrade osumnjičeni Goran Hubijar je u prisustvu svog branioca u cijelosti priznao izvršenje predmetnog krivičnog djela, te učinio dostupnim i druge važne dokaze koji potvrđuju učinjenje ovog krivičnog djela.

U daljem toku postupka, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH će u saradnji sa Policijom Brčko distrikta nastaviti poduzimati sve zakonom propisane istražne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih važnih činjenica i prikupljanja dovoljnog broja dokaza za dalje krivičnopravno procesuiranje odgovornog lica.