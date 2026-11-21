Autor:ATV redakcija
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U mjestu Srednje kod Nišića danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila.
Kao što se može vidjeti na fotografijama, na terenu su policija i vozila hitne pomoći.
Iz MUP-a Kantona Sarajevo za "Kliks" su kazali da u nesreći nema povrijeđenih osoba.
Istakli su da je nastala materijalna šteta na vozilima.
Zbog nesreće je na ovoj dionici došlo do gužve u saobraćaju.
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