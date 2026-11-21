U mjestu Srednje kod Nišića danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila.

Kao što se može vidjeti na fotografijama, na terenu su policija i vozila hitne pomoći.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo za "Kliks" su kazali da u nesreći nema povrijeđenih osoba.

Istakli su da je nastala materijalna šteta na vozilima.

Zbog nesreće je na ovoj dionici došlo do gužve u saobraćaju.