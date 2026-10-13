Logo

Iz automobila ukradena torbica sa novcem i ličnim dokumentima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 12:06

Komentari:

0
Из аутомобила украдена торбица са новцем и личним документима
Foto: ATV

Nepoznato lice ukralo je torbicu sa novcem i ličnim dokumentima iz automobila koji je nalazio na samouslužnoj praonici na području Istočne Ilidže.

Krađa je prijavljena sinoć oko 21.05 časova Policijskoj stanici Istočna Ilidža, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Полиција ФБиХ

Hronika

Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero"

Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela krađa i pronalasku izvršioca.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočna Ilidža

Krađa

novac

PU Istočno Sarajevo

Komentari (0)

Pročitajte više

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o hapšenju carinskih službenika

2 h

0
У пуцњави у близини Европског парламента убијена једна особа, полицајац упуцан у главу

Svijet

U pucnjavi u blizini Evropskog parlamenta ubijena jedna osoba, policajac upucan u glavu

2 h

0
Одборници СДС-а писали Блануши: "Поништите одлуку о искључењу Петровића"

Republika Srpska

Odbornici SDS-a pisali Blanuši: "Poništite odluku o isključenju Petrovića"

2 h

0
Судија држи чекић у судници

Region

Mladići u Hrvatskoj završili na sudu zbog vojnog roka: Nisu se odazvali na ljekarski pregled

2 h

0

Više iz rubrike

Познато ко је ухапшен у акцији "Језеро"

Hronika

Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero"

2 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o hapšenju carinskih službenika

2 h

0
Саобраћајна несрећа у Требињу

Hronika

Novarlić: Četiri pacijenta puštena na kućno liječenje

2 h

0
Одузето оружје

Hronika

Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

14

16

Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

14

06

Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

14

00

Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

13

57

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima