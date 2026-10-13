Iz automobila ukradena torbica sa novcem i ličnim dokumentima

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Foto: ATV

Nepoznato lice ukralo je torbicu sa novcem i ličnim dokumentima iz automobila koji je nalazio na samouslužnoj praonici na području Istočne Ilidže.

Krađa je prijavljena sinoć oko 21.05 časova Policijskoj stanici Istočna Ilidža, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Hronika Poznato ko je uhapšen u akciji "Jezero" Policija radi na rasvjetljavanju krivičnog djela krađa i pronalasku izvršioca. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. (Srna)

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