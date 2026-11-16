Izbjegavali zatvor i plaćanje kazni: Sudska policija uhapsili četiri osobe

Sudska policija Repulbike Srpske uhapsila je četiri muškarca koji su izbjegavali odlazak u zatvor ili plaćanje novčanih kazni.

Po naredbi Osnovnog suda u Kotor Varošu uhapšen je O.M. iz tog grada koji je osuđen jednogodišnju kaznu zatvora zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Nakon hapšenja sproveden je u KPZ Banjaluka na Tunjicama.

”Po naredbi Osnovnog suda u Tesliću policijski službenici su pronašli i uhapsili R.K. koji se duže vremena krio i izbjegavao izdržavanje zatvorske kazne. Osuđen je na kaznu zatvora od tri mjeseca, a Sudska policija je po navedenoj naredbi suda postupala u deset navrata. Osim toga, za osuđenim R.K. je aktivno još pet naredbi u vezi sa učinjenim prekršajima. Nakon hapšenja sproveden je u KPZ Banjaluka”, saopštila je Sudska policija RS.

Policijski službenici Okružno centra Sudske policije Istočno Sarajevo uhapsili su J.Dž. i N.A. na osnovu naredbi nadležnih sudova zbog učinjenih prekršaja.

”Kažnjeni J.Dž. je nakon izmirene novčane kazne pušten na slobodu, dok je N.A. sproveden u KPZ Istočno Sarajevo”, navode u Sudskoj policiji.