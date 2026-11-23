Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv O.M. (44) iz Gradačca zbog sumnje da je u Foči neovlašteno oduzeo automobil radnom kolegi, u kojem ga je policija zaustavila u Kladnju.

Optuženom je na teret stavljeno da je počinio krivično djelo oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari. U optužnici se navodi da se sve odigralo 4. avgusta u Drinskoj ulici u Foči.

”Optuženi je oduzeo tuđe vozilo, koje je neovlašteno upotrebio za vožnju. To je učinio tako što je od radnog kolege B.A. neovlašteno uzeo ključ ”mercedesa”, a potom ga odvezao iz garaže. Odvezao se na područje Federacije BiH, prema Kladnju, gdje je to jutro u 4.10 časova zaustavljen i kontrolisan od strane policije u mjestu Vitalj”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je O.M. tada uhapšen, a vozilo mu je oduzeto i vraćeno vlasniku.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči. Ukoliko se dokaže krivica optuženom, prema zakonu, prijeti kazna od šest mjeseci do tri godine zatvora.