U sarajevskom naselju Otoka danas je došlo do tragedije nakon što je vozaču pozlilo tokom vožnje. Kako nezvanično saznaje portal "Avaza", vozač je preminuo.

Portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić potvrdila je za portal "Avaza" da je vozaču pozlilo, ali da zasad nema više informacija o ovom događaju.

Region Stanovanje postaje luksuz u komšiluku: Cijene stanova ne prestaju da rastu

"Vozaču je pozlilo tokom vožnje. Kolege su na terenu. Za sada nemamo više informacija" rekla je Novalić.

Više informacija o okolnostima tragedije biće poznato naknadno.