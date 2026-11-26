Autor:ATV redakcija
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U sarajevskom naselju Otoka danas je došlo do tragedije nakon što je vozaču pozlilo tokom vožnje. Kako nezvanično saznaje portal "Avaza", vozač je preminuo.
Portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić potvrdila je za portal "Avaza" da je vozaču pozlilo, ali da zasad nema više informacija o ovom događaju.
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"Vozaču je pozlilo tokom vožnje. Kolege su na terenu. Za sada nemamo više informacija" rekla je Novalić.
Više informacija o okolnostima tragedije biće poznato naknadno.
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