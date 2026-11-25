Nikolina Šljivić, uhapšena u akciji "Emisar", negirala je optužbe koje joj se stavljaju na teret, rekao je za ATV advokat Miljkan Pucar.

On poručuje da je Šljivić negirala da je na bilo koji način pomagala u bjekstvu ili skrivanju Đorđa Ždrale, niti da je učestvovala u bilo kakvom skrivanju dokaza ili uticala na svjedoke.

"Pošto poznaje supruge i Đorđa Ždrale i Koste Pandurevića, da tim porodicama pomogne. One dolaze kod nje u salon. Istočno Sarajevo je relativno malo i svi se znaju, a sve to je eskaliralo i ona je zamoljena da pomogne", rekao je Pucar.

Akcija "Emisar"

Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić uhapšeni su u policijskoj akciji "Emisar" i predati su u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Privođenje Nikolina Šljivić

Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.

Svi se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.

”Uhapšena je ukupno pet osoba koje se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a RS aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo pokušaj teškog ubistva”, saopštio je MUP Srpske.

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Dodaju da su izvršeni pretresi na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale.

”Pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se osumnjičenima na teret stavlja izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja i sprečavanje dokazivanja, u vezi sa pokušajem ubistva Koste Pandurevića.

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”Aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada”, navode u MUP-u Srpske.

Prema saznanjima ATV-a Orić je osumnjičen da je nakon pucnjave na Pandurevića organizovao izvlačenje Ždrale iz Sarajeva, u čemu su mu direktno pomagali Mustafići.

Sumnja se i da je Orić, posredstvom Nikoline Šljivić, stupio u kontakt sa Pandurevićem nudeći mu veliki iznos novca kako bi promijenio svoj iskaz u istrazi. Kako saznajemo plan je bio da se krivica za napad prebaci na ranijeg uhapšenog Dalibora Bartulu, kako se Ždrale ne bi teretio za pokušaj ubistva. U sve je bio uključen i advokat Siniša Derganc. Pregovori oko promjene krivca su tajno praćeni i snimani od strane istražnih organa, što je i dovelo do hapšenja osumnjičenih.

Podsjetimo, Bartula se 9. septembra predao Republičkom tužilaštvu i od tada se nalazi u pritvoru. Prema informacijama iz policije on se sumnjičeni da je vozio Ždralu u trenutku kada je pucao na Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.