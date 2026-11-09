Mjesec dana iza rešetaka: Određen pritvor Nikoli Popoviću

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Nikoli Popoviću (36) iz Glamočana kod Laktaša osumnjičenom da je u tuči metalnom palicom ubio Dragana Stojanovića (43) iz Čelinca i nanio povrede njegovom bratu G.S.

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Nikoli Popoviću (36) iz Glamočana kod Laktaša osumnjičenom da je u tuči metalnom palicom ubio Dragana Stojanovića (43) iz Čelinca i nanio povrede njegovom bratu G.S.

"Pritvor je određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i što bi puštanje na slobodu rezultiralo uznemirenje javnosti", navode u Okružnom sudu u Banjaluci.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima. Stojanović je skoro 20 dana bio u komi i podlegao je u UKC Republike Srpske.

Hronika Osumnjičen za ubistvo: Zatražen pritvor Nikoli Popoviću

”Osumnjičeni je u fizičkom sukobu upotrebom metalne palice zadao udarce po tijelu D.S. i G.S. Od posljedica zadobijenih povreda D.S. je preminuo 1. novembra u UKC Republike Srpske”, saopštilo je ranije tužilaštvo.

Popović je uhapšen u petak 6. novembra nakon što je tužilaštvu dostavljen obdukcioni zapisnik kojim je potvrđeno da je Stojanovićeva smrt ubilačkog karaktera