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Mjesec dana iza rešetaka: Određen pritvor Nikoli Popoviću

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
09.11.2026 12:25

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Nikola Popović
Foto: ATV / Branko Jović

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Nikoli Popoviću (36) iz Glamočana kod Laktaša osumnjičenom da je u tuči metalnom palicom ubio Dragana Stojanovića (43) iz Čelinca i nanio povrede njegovom bratu G.S.

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Nikoli Popoviću (36) iz Glamočana kod Laktaša osumnjičenom da je u tuči metalnom palicom ubio Dragana Stojanovića (43) iz Čelinca i nanio povrede njegovom bratu G.S.

"Pritvor je određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i što bi puštanje na slobodu rezultiralo uznemirenje javnosti", navode u Okružnom sudu u Banjaluci.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima. Stojanović je skoro 20 dana bio u komi i podlegao je u UKC Republike Srpske.

ОЈТ Бањалука

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Osumnjičen za ubistvo: Zatražen pritvor Nikoli Popoviću

”Osumnjičeni je u fizičkom sukobu upotrebom metalne palice zadao udarce po tijelu D.S. i G.S. Od posljedica zadobijenih povreda D.S. je preminuo 1. novembra u UKC Republike Srpske”, saopštilo je ranije tužilaštvo.

Popović je uhapšen u petak 6. novembra nakon što je tužilaštvu dostavljen obdukcioni zapisnik kojim je potvrđeno da je Stojanovićeva smrt ubilačkog karaktera

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Nikola Popović

određen pritvor

Dragan Stojanović

Okružni sud Banjaluka

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