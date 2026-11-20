Mladi policajac Dejan Erić (24) nastradao juče u saobraćajnoj nesreći kod Bijeljine kada je sa automobil "folksvagen" sletio s puta.

MUP Republike Srpske se od mladog policajca oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Dejan je rođen 2002. godine u Bijeljini, gd‌je je odrastao i završio osnovno i srednje obrazovanje. Svoj profesionalni put započeo je školovanjem na Policijskoj akademiji u Banjaluci, koju je uspješno završio 2024. godine.

Iste godine započeo je svoju policijsku karijeru, najprije kao pripravnik, a potom i kao policijski službenik u Policijskoj stanici Janja.

Od aprila ove godine bio je raspoređen u Policijsku stanicu za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

"Svoju dužnost obavljao je časno, odgovorno i profesionalno, sa posvećenošću pozivu koji je izabrao. Svojim radom i odnosom prema kolegama ostavio je neizbrisiv trag među onima sa kojima je dijelio svakodnevne obaveze i izazove policijskog poziva", poručili su iz MUP-a.

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Iza Dejana su ostali roditelji i sestra, rodbina, prijatelji i kolege.

"Njegov mladi život i policijski put prekinuti su prerano, a sjećanje na njega ostaje kao trajna uspomena na kolegu koji je svoj poziv prihvatio sa čašću i odgovornošću. U danima kada slavimo našeg zaštitnika, Svetog arhangela Mihaila, naše misli i molitve su sa Dejanovom porodicom. Dijelimo njihovu tugu i upućujemo im izraze najiskrenijeg saučešća", saopštili su iz MUP-a.

Dejan će biti sahranjen u ned‌jelju, 22. novembra, u 13 časova, na groblju Svetog apostola Marka u Novim Dvorovima, kod Bijeljine.