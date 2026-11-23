Društvenim mrežama sinoć, 22. novembra, kruže snimci i navodi o navodnom nasilnom incidentu u Sarajevu, tokom kojeg je muškarac, prema tvrdnjama građana, pretučen pred vlastitim djetetom, nakon čega mu je zapaljen automobil.

U objavama koje se šire društvenim mrežama navodi se i da je dijete navodno zadobilo udarac tokom incidenta.

Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Povodom provjere navoda koji su izazvali pažnju javnosti, portal "Radiosarajevo.ba" kontaktirao je Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).

"Nemamo ništa prijavljeno", kazao je dežurni operativni.

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Kako se vidi na snimku objavljenom na Fejsbuku, korištene su baklje.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima navodnog incidenta, identitetu učesnika niti eventualnim povredama. Građani traže hitnu i temeljnu istragu, identifikaciju i procesuiranje odgovornih