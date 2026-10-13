Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

Dežurni tužilac naložio je obdukciju tijela dvadesetdvogodišnjaka čiji su inicijali V. N. i M. Š, suvozača i putnika u automobilu "sitroen" koji su smrtno stradali u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, rekla je portparol trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva Kosa Zotović.

Zotovićeva je navela da su sinoć u 22.15 časova u saobraćajnoj nesreći stradala dva lica, a pet su lakše povrijeđena.

Učestvovali su automobili "sitroen", kojim je upravljalo lice M. B. (20) i "audi", kojim je upravljalo lice F. R. (18).

Prema nezvaničnim informacijama, "sitroen" se kretao iz pravca Ljubinja, a "audi" iz pravca Trebinja, te je vozač "sitroena" izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku te su se dva vozila sudarila.