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Službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad uhapsili su juče S.J. iz Čelinca uhapšen zbog sumnje da je počinio neobičnu krađu.

Naime, kod njega je pronađena određena količina mljevene kafe za koju nije posjeduje fiskalni račun. Pronađena kafa je privremeno oduzeta, kažu u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad. " U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela Krađa", zaključuje se u saopštenju.

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