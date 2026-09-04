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Nova jeziva tragedija u BiH: Dječak (6) poginuo u prevrtanju kvada

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04.09.2026 21:01

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Нова језива трагедија у БиХ: Дјечак (6) погинуо у превртању квада

Šestogodišnji dječak iz Gornjeg Vakufa poginuo je u naselju Dražev Dolac, na području opštine Gornji Vakuf, prilikom prevrtanja kvada, potvrdio je za „Avaz“ portparol policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.

Nesreća se dogodila oko 18.15 časova. Dječak je prevezen u Dom zdravlja, gdje je konstatovana njegova smrt.

Kako je kazao Karadža, dječak je sam upravljao kvadom, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila, usljed čega je dječak zadobio povrede.

– U 18.20 časova iz Doma zdravlja obaviješteni smo da je dijete podleglo povredama – rekao je Karadža.

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, dok uviđaj obavljaju službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.

(Avaz)

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tragedija

nesreća

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