Novi detalji ubistva u Sarajevu: Osumnjičeni i njegov otac predati Tužilaštvu

Autor:ATV redakcija
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Osumnjičeni za ubistvo Emil Semir Tahirović predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 časa. U tom zakonskom roku postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama.
U nadležnost Tužilaštva KS predat je i njegov otac, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela pomaganje počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja.
Odluka o daljim mjerama prema obojici osumnjičenih biće donesena u zakonskom roku, saopšteno je iz Tužilaštva.
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