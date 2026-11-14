Novi detalji ubistva u Sarajevu: Osumnjičeni i njegov otac predati Tužilaštvu

Osumnjičeni za ubistvo Emil Semir Tahirović predat je u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 časa. U tom zakonskom roku postupajući tužilac donijeće odluku o daljim mjerama.

U nadležnost Tužilaštva KS predat je i njegov otac, koji je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela pomaganje počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja.

Odluka o daljim mjerama prema obojici osumnjičenih biće donesena u zakonskom roku, saopšteno je iz Tužilaštva.