Slaven Butigan iz Neuma, optužen za učešće u švercu 50 kg kanabisa, priznao je krivicu i nagodio se sa tužilaštvom da bude osuđen na četiri i po godine zatvora.

Vijeće kojim je predsjedavao sudija Igor Cimeša prihvatilo je sporazum o priznanju koji je zaključio sa Okružnim tužilaštvom i presuda će biti izrečena u ponedjeljak.

Nakon priznanja pomenutog dvojca, u ovom slučaju na optuženičkoj klupi ostali su Draženka i njen suprug Mirko Ugrenović i Srđan Nikolić iz Gradiške.

Tužilac Tatjana Ninković je pojasnila da se prilikom zaključivanja sporazuma sa Butiganom rukovodila time da je on neosuđivan i da je priznanjem doprinio efikasnosti i ekonomičnosti postupka.

"Svjedočio je i opisao svoju i ulogu ostalih optuženih. Smatramo da je kazna adekvatna počinjenom djelu", rekla je Ninkovićeva, piše Glas Srpske.

Hronika Udes kod Gradiške: Ispred škole povrijeđena maloljetna djevojčica

Butiganov branilac Saša Labotić istakao je da vjeruje da će kazna uticati na optuženog da ne čini krivična djela. Zatražio je da se optuženom nakon izricanja presude ukine pritvor. Tužilaštvo se tome nije protivilo uz uslov da se Butiganu izreknu mjere zabrane putovanja. Tužilac Ninković predložila je da mu se oduzmu lična karta i pasoši BiH u Hrvatske. Advokat Labotić se sa tim saglasio.

Optuženi Butigan je istakao da mu je žao zbog svega i da se kaje za ono što je uradio.

Svjedočenje

Butigan je neposredno prije razmatranja sporazuma o priznanju ispričao svoju ulogu u prevozu droge iz Hrvatske u BiH. Istakao je da je sve uradio na zahtjev i uputstvima Gorana Lajića, koji je ranije takođe priznao krivicu i osuđen.

"Desetak dana prije tog događaja Lajić mi je rekao da ima posao za mene i da trebam prevesti CBD i tada nisam znao šta je to. On mi je putem Votsap aplikacije poslao poruku gdje trebam da dođem. Vreće sa drogom sam pokupio u Hrvatskoj u Jasenovcu kod spomenika i odvezao da do granice sa BiH. Tu me čekao Lajić i drogu smo istovarili i prebacili preko zaštitne ograde na obalu rijeke", rekao je Butigan.

Ispričao je da je potom otišao sa tog mjesta i prešao granicu i ušao u BiH, a nakon pola sata vožnje došao je do mjesta gdje ga čekao Lajić.

Hronika Inspektorka SIPA puštena na slobodu, određene joj mjere zabrane

"Tu mi je neki momak za koga tada nisam znao ko je otvorio kapiju dvorišta gdje bio neki objekat. Kasnije sam saznao da je to Srđan Nikolić. Lajić je sklonio lanac kako bi autom došao do obale rijeke gdje su bile vreć. Utovarili smo ih u auto i tom prilikom se Nikolić protivio i govorio da nije tako dogovoreno, da nije znao da će biti to. Lajić mu je prijetio da mora da to urade. Nisam vidio kako je droga iz Hrvatske s obale rijeke prebačena u BiH, ali Lajić je pričao da ima čamac i da prevozi migrante i pretpostavljam da je čamcem prevezeno", kazao je Butigan.

Pojasnio je da se potom sa tovarom uputio prema Gradišci u BiH,a da mu je Lajić rekao da će ispred ići čistač, muškarac u "škodi fabija". Istakao je da nije znao ko je u tom autu i da je nakon hapšenja saznao da se radi o Ugrenovićima. Potvrdio je da ih je vidio kada ih je policija presrela na putu i uhapsila.

Goran Lajić je na osnovu sporazuma osuđen na četiri i po godine zatvora zbog šverca pomenute droge. On je takođe ispričao svoju verziju priče kako je droga iz Hrvatske stigla u BiH te rekao da je sve radio po uputstvima Nikolića. Kazao je da je drogu na Hrvatskoj strani preuzeo od od Butigana koji ju je tu dovezao autom te ju je potom čamcem prevezao u BiH na obalu u blizini restorana "Stara Čivija" u mjestu Donja Gradin, gdje je, kako tvrdi, ubrzo stigao Butigan istim autom BMW u koji su natovarili narkotike i on je to odvezao negdje.

Prigovori

Branioci Ugrenovića i Nikolića, advokati Marko Mikeš, Nebojša Pantić i Rade Ćulibrk istakli da je Butigan svjedočio kako bi sebi olakšao i isposlovao povoljniji položaj i da izjava nije zasnovana na dokazima.

Hronika Akcija ”Transporter”: Doderoviću i Kokiću predložen pritvor

Draženkin advokat, Mikeš ponovo je prigovorio stvarnoj nadležnosti banjalučkog Okružnog suda i predložio da se predmet uputi Sudu BiH. Smatra da ovo djelo ima elemente međunarodnog kriminala s obzirom na svjedočenje Butigana, a ranije i Lajića.

Predsjednik vijeća Igor Cimeša je ponovo odbio prigovor ističući da iz činjeničnog opisa optužnice ne proizilazi da krivično djelo koje stavljeno na teret optuženima ima međunarodni karakter.

Optužnica

Prema optužnici banjalučkog Okružnog tužilaštva Lajić, supružnici Ugrenović i Butigan, su zajedno od početka ove godine pa do 1. aprila neovlašteno kupovali radi prodaje, držali radi prodaje i prenosili kanabis, odnosno skank. Kako se navodi Lajić je od njemu poznatog lica radi prodaje nabavio oko 44 kilograma kanabisa od čega je u dvije plastične vreće odvojio 3.065 grama i 1.435 grama sakrio u šumi na nepristupačnoj lokaciju u mjestu Donja Gradina kod Kozarske Dubice. Tu drogu je policija pronašla 2. aprila i izuzela. Kako se dalje navodi u optužnici, ostatak narkotika od oko 39,52 kilograma, Lajić je zajedno sa Nikolićem, 1. aprila predao Butiganu u mjestu Donja Gradina Kod Kozarske Dubice. Pomenuti Butigan je po uputstvima Lajića do tog mjesta stigao u "BMV-u" te je drogu koja je bila u sedam vreća zajedno s Nikolićem strpao u automobil. Potom se, kako tvrdi optužnica, s drogom se zaputio prema Gradišci i na putu su ga u "škodi fabija" sačekali bračni par Ugrenovići kako bi ga sproveli do sigurne lokacije u Gradišci. Oni su ispred njega išli vozilu takozvanom "čistač" kako bi na vrijeme uočili policiju i spriječili otkrivanje transporta.

Supružnike Ugrenović dodatno terete da su u kući u mjestu Novo Selo kod Gradiške držali oko 14,4 grama kanabisa od čega je oko 11 grama bilo u tegli. Sve ih optužnica tereti za neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga. Mirka optužnica dodatno terete i za nedozvoljenu proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija jer je u kući neovlašteno držao devet metaka.

Svi pomenuti su uhapšeni u akciji "Brazil" 2. aprila kada je policija u mjestu Draksenić u vozilu kojim je upravljao Butigan našla 45 kg skanka. Naknadnim pretresom pet kilograma droge je nađeno u jednom selu i manja količina u kući Ugrenovića.