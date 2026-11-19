Kako navode iz Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina J.M. je optužen zbog produženog krivičnog d‌jela – Prevara iz člana 230. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim d‌jelom – Ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Kako se navodi u optužnici J.M. je početkom 2022. godine u Bijeljini telefonom nazvao S.D. u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, prikazujući mu lažne činjenice, a u cilju da ga dovede u zabludu odnosno kako bi naveo S. D. da mu da 5.000 KM.

"To je on i htio. Rekao mu da je lice N.Z. prilikom svjedočenja naveo S. D. kao saučesnika u izvršenju krivičnih d‌jela, u što je S.D. povjerovao, te mu J.M. obećao pomoć uvjeravajući S.D. da poznaje ljude u policiji i da za novčani iznos od 5.000 KM mu može pomoći da se ne vodi postupak protiv njega", navodi se u optužnici i dodaje:

"S.D. vjerujući da J.M. govori istinu 4. marta iste godine ispred jednog tržnog predao 2.000 KM, da bi tri dana kasnije ispred jedne sportske kladionice predao i preostalih 3.000".

J.M. je od juna 2024. do septembra iste godine u Bijeljini u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, prikazujući Ž. J. lažne činjenice, a u cilju da je dovede u zabludu, započeo emotivnu vezu, uvjeravajući je da će se vjenčanti u septembru iste godine, u što je ona i povjerovala.

"On ju je naveo da podigne kod banke dva kredita prvo 30.000 KM, a potom i 50.000 KM, navodeći da će taj novac vratiti nakon što se vjenčaju. Ž.J. je podigla kredite i novac dala J. M., da bi u navedenom periodu bez znanja i dozvole Ž.J. uzeo bankovnu karticu, karticu za podizanje novca na bankomatu, te u dva navrata podigao novac 952 KM i 1000 KM, oštetivši je na taj način za 81.500 KM", navodi se u optužnici.

Početkom 2025. godine, nakon što je putem Fejsbuk profila stupio u kontakt sa R.M., tražeći od nje slip fit tablete, počeo da je uvjerava da poznaje direktore farmaceutskih kuća, kao i da ostvare poslovnu saradnju, a sve u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo R. M. u zabludu da ista povjeruje da će do te saradnje i doći, te joj dao kontakt navodno lica A.M. kom je R.M. u više navrata slala novčane iznose vjerujući u poslovnu saradnju.

"Kada je roba trebala biti isporučena J.M. je pronalazio izgovore da je kombi polupan", navodi se u optužnici i dodaje da ju je potom pozvao u svoj stan.

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"Dok je pravio kafu iz susjedne sobe donio je pištolj, što je R.M. uplašilo jer joj je davao da uzme u ruke. R.M. je iskoristila situaciju da se fotografiše sa pištoljem kako bi poslala d‌jeci slike, da bi u jednom momentu iskoristila priliku i napustila stan", stoji u optužnici.

Dan poslije, kako se navodi u optužnici, J. M. zahtjevao da uplati 1.500 evra na ime lica V. D., kako bi navodno dobila svoju robu, na što R.M. nije pristala, da bi J.M. nastavio pozivati i tražeći i dalje novac, te je R. M. do tog momenta na ime robe uplatila 3.637 evra za koji novac je i oštećena, da bi 4. maja 2025. godine R.M. dobila podatak a poslije i poziv u kojoj J.M. navodi inspektore iz Srbije, upućujući joj prijetnje da će biti uhapšena, da čuva dijete, govoreći joj pogrdne riječi, te "vidjećeš ti ko će ga sjeći" i da čuva oca da joj ne umre.

"Prijetnje je R. M. shvatila ozbiljno, i prepala se za život sebe i svojih bližnjih, dakle, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo nekog lažnim prikazivanjem u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine nešto učini i ugrozio sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će ga lišiti života ili nanijeti neko zlo", navodi se u optužnici, prenose Nezavisne novine.