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Foto: PATROLE-RADARI

Na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, u mjestu Potkozarje, obustavljen je saobraćaj jer se prevrnulo teretno vozilo.

Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac u blizini mjesta nesreće. Policija na terenu obavlja uviđaj. Nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama.

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