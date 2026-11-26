Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, u mjestu Potkozarje, obustavljen je saobraćaj jer se prevrnulo teretno vozilo.
Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac u blizini mjesta nesreće.
Policija na terenu obavlja uviđaj.
Nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama.
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