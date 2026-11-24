Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros sprovode akciju širom Bosne i Hercegovine, usmjerenu protiv osoba koje su pomagale u skrivanju odbjeglog kriminalca Đorđa Ždrale, potvrdila je za "Avaz“ Jelena Miovčić, portparol SIPA.

"Pripadnici SIPA i MUP-a Republike Srpske postupaju po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci. Pretresi se vrše na više lokacija u FBiH i na području Republike Srpske. SIPA provodi aktivnosti zajedno s MUP-om Republike Srpske, a akcija je povezana sa skrivanjem Đorđa Ždrale. Potvrđujem i da je Naser Orić obuhvaćen predmetom današnje akcije. Osobe obuhvaćene akcijom biće lišene slobode", rekla je Miovčić za "Avaz".

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Osim Nasera Orića, akcijom je obuhvaćena i Nikolina Šljivić, bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je politički angažman započela u DNS-u Nenada Nešića, a potom prešla u Ujedinjenu Srpsku Nenada Stevandića.

Šljivić je trenutno zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske pretresaju i objekte koje koristi Nikolina Šljivić.