Pješak L.C. (18) iz Banjaluke koji je juče povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Klašnicama je stabilnog zdravstvenog stanja, rečeno je iz UKC Srpske.

Pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja, svjestan i orijentisan, te se planira premještanje pacijenta na Kliniku za neurohirurgiju radi daljeg praćenja", rečeno je u UKC Republike Srpske.

Podsjećamo, nesreća se dogodila juče oko 1.50 iza ponoći na magistralnom putu Banjaluka-Laktaši, u mjestu Klašnice.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove saobraćajne nesreće, piše Srpskainfo.