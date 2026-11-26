Pritvor je određen i nekadašnjem poslaniku Nikolini Šljivić, advokatu Siniši Dergancu, te ocu i sinu Mesudu i Mustafi Mustafiću.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično djelo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbjegli Đorđe Ždrale.

”Svi do sada prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni Naser Orić, nakon izvršenja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu oštećenog K.P. organizovao kriminalnu grupu sa tačno podijeljenim ulogama sastavljenu od članova Mustafe Mustafića i Mesuda Mustafića, Nikoline Šljivić i Siniše Derganca s ciljem da pomogne u bjekstvu osumnjičenih Đorđa Ždrala i Dalibora Bartule, spriječi dokazivanje krivičnog djela, te nezakonitim uticajem na oštećenog, izdejstvuje da isti da lažan iskaz kako se ne bi prikupili dokazi da je Đorđe Ždrale pucao iz varenog oružja na oštećenog”, saopštilo je ranije Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da bi boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, ometati krivični postupak uticajem na osumnjičenog Đorđa Ždralu koji se i dalje nalazi u bjekstvu, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela koje se osumnjičenima stavlja na teret, težine krivičnog djela, kao i načina izvršenja i posljedica krivičnog djela.