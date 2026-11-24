Nakon današnjeg hapšenja Nasera Orića i bivšeg poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikoline Šljivić, zbog sumnje da su pomagali odbjeglom Đorđu Ždrali, ponovo su aktuelni snimci sa njegove svadbe, na kojoj su oboje bili među zvanicama.

Svadbeno veselje održano je u novembru prošle godine u restoranu "Rodeo" u Istočnom Sarajevu, a među gostima su bili ljudi iz političkog i javnog života, ali i osobe dobro poznate policiji i pravosuđu.

Na jednom od snimaka vidi se dobro raspoloženi Naser Orić, ratni komandant iz Srebrenice, koji naručuje pjesme i pjeva u čast mladoženje.

Hronika Pogledajte snimak hapšenja Nikoline Šljivić

"Od Nasera pjesma za brata Đoku", čuje se na snimku koji je ponovo objavio "Avaz".

Ždrale u bjekstvu od avgusta

Đorđe Ždrale nalazi se u bjekstvu od 2. avgusta ove godine, kada je u Istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, za šta je osumnjičen upravo Ždrale.

Ždrale je u februaru 2022. godine izašao iz zatvora, nakon što je odslužio 12 od 20 godina zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini 2000. godine.

Njegovo ime godinama se vezuje i za Darka Eleza, odnosno sukob njihovih kriminalnih grupa koji datira još od januara 2006. godine.

U okviru današnje akcije SIPA i MUP-a Republike Srpske na meti istražilaca našle su se osobe osumnjičene da su pomagale Ždrali tokom bjekstva.