Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak potvrdio je Srni da su Naser Orić, Nikolina Šljivić i ostala trojica uhapšenih u akciji "Emisar" smješteni u pritvorsku jedinicu Kazneno-popravnog zavoda u Banjaluci.

Selak je rekao da je svih petoro lica smješteno u pritvor na osnovu rješenja Okružnog suda BiH nakon što im je određen jednomjesečni pritvor na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva.

On je naveo da će biti preduzete sve mjere bezbjednosti da bi se osigurala sigurnost pritvorenim licima, zaposlenih u ustanovi i samog objekta.

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Siniši Dergancu, Mesudu i Mustafi Mustafiću, koji su uhapšeni u akciji "Emisar" zbog sumnje da su pomagali u skrivanju odbjeglog Đorđa Ždrale, za kojim se traga zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića.