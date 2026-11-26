"Detalje koji se tiču samog sadržaja ročišta, prijedloga, povodom prijedloga za pritvor Orić Naseru i ostalima ne mogu iznositi, obzirom da je sud nije dozvolio da javnost prisustvuje samom ročištu. Međutim, ono što mogu reći vezano za medijske natpise i ono što se iznosilo kroz različite medije, a po pitanju optužbi koji se osumnjičenima stavljaju na teret, izričito mogu reći da većina toga su neistine, proizvoljne informacije koje apsolutno nisu tačne i nisu u skladu s onim što je tužilaštvo danas iznijelo na ročištu i ono što je braniocima i osumnjičenima predstavljeno. Stoga apelujem na javnost da ne iznosi netačne i neprovjerene informacije, jer to ima zaista štetne posljedice koje će se tek ispitivati i biti predmet provjera i istraga", rekla je ona za ATV i dodala:

"S druge strane, takođe kao advokat Nasera Orića želim istaći da svi navodi koji se odnose na njegovo navodno kretanje po različitim restoranima u Istočnom Sarajevu i Lukavici, navodnim predajama novca i takvi i slični navodi su čiste laži i izmišljotine koje su ničim potkrijepljene, tužilaštvo tako nešto niti tvrdi, niti mu stavlja na teret, a u vezi s tim odbrana će pokrenuti istragu i zahtijevaće od tužilaštva da provjeri zbog čega su takve neistine i te informacije procurile u javnost i da u vezi s tim preduzme sve zakonom propisane mjere".

Demantovala je pojedine navode iz medija da je ona izjavila kako MUP Srpske neprofesionalno postupao prema Oriću.

"Naročito ističem da u ove lažne medijske navode spadaju i navodne moje izjave da sam ja navodno izjavila da MUP Republike Srpske neprofesionalno postupa prema Naseru Oriću, što je apsolutna izmišljotina. Ja ponovo navodim, kao što sam juče izjavila za dva medija, da MUP Republike Srpske, a kako mi je potvrdio danas i Naser Orić, postupa u skladu sa svojim obavezama, odnosno profesionalno onako kako to zakon propisuje", rekla je ona.