Vrhovni sud Federacije BiH preinačio je presudu Ćazimu Osmanoviću i osudio ga na jedinstvenu kaznu od osam godina i tri mjeseca zatvora zbog ubistva Brusa Mučišta u sarajevskom naselju Otes i nanošenja lakših povreda njegovoj supruzi.

Prvostepenom presudom Osmanović je bio osuđen na pet godina i dva mjeseca zatvora, ali je nakon uvažavanja žalbe Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu kazna povećana.

”Optuženi se tereti da je 11. aprila 2025. godine, tokom polusatne tučnjave, nožem usmrtio 44-godišnjaka. U isto vrijeme, nakon svađe i sa ženskom osobom, optuženi se tereti da joj je drvenom drškom sjekire nanio lakše povrede u predjelu glave”, saopštilo je KT Sarajevo.